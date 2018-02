Jucătoarele Raluca Olaru şi Ana Bogdan s-au declarat impresionate de atmosfera din Sala Polivalentă de la Cluj, unde au susţinut duminică meciul de dublu împotriva perechii canadiene Gabriela Dabrowski/Carol Zhao, în cadrul întâlnirii din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.

Întrebată unde e mai dificil să stai la o competiţie atât de importantă, în teren sau în tribună, Raluca Olaru a spus că e mai dificil atunci când lucrurile nu sunt sub controlul tău.

„În lojă e mai greu pentru că lucrurile nu sunt sub controlul tău, însă întâlnirea aceasta a fost dintre cele mai relaxante din Fed Cup, de când jucăm. În sensul că am avut 2-0 după prima zi, ceea ce nu... citeste mai mult