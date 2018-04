Joi, 26 Aprilie, 09:04

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart, însă recunoaște că există o adversară în competiție pe care și-ar dori cu orice chip s-o evite.

"Sper că în turul următor să nu o întâlnesc din nou pe Siegemund pentru că ar fi al treilea an la rând când s-ar întâmpla asta", a spus Simona la conferința de presă.

Liderul mondial a fost eliminată de nemțoaica Laura Siegemund în ultimele două ediții ale turneului de la Stuttgart. În plus, suprafața favorită a jucătoarei din Germania e chiar zgura.

Simona Halep va juca vineri, în "sferturi", cu învingătoarea dintre Laura Siegemund și