S-a impus argentinianul în trei seturi, 6-4, 6-7, 7-6, salvând trei mingi de meci pe serviciul lui Federer. Liderul mondial a suferit prima înfrângere a anului la a 18-a partidă. Nu degeaba lui Federer i se spune The GOAT – Greatest of All Time. Este...

Adevarul, 19 Martie 2018