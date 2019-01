Antrenorul lusitan, Jose Mourinho, a accept invitaţia celor de la Correio da Manha, cărora le-a precizat că acesta va fi ultimul interviu. Tehnicianul portughez a spus că nu vrea să mai vorbească cu presă în această perioadă, iar momentul revenirii în mass-media va coincide cu întoarcerea în fotbal.

Posibilitatea ca Mourinho să ajungă pe banca tehnică a celor de la Benfica a fost clarificată chiar de "The Special One": "Nu am fost niciodată timpul de persoană care să dea curs zvonurilor. Nu am intenţia să mă întorc în Portugalia, azi nu sunt o opţiune pentru Benfica. Iar singurul mod de a respecta un mare preşedinte, dar şi un mare club este să declar... citeste mai mult

