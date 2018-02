Oameni buni şi frumoşi!

Vă mulţumesc că aţi venit şi în seara aceasta într-un număr atât de mare aici, în club, să mă vedeţi. Da, da, ştiu exact la ce vă gândiţi acum – ce stripper e ăsta şi de ce dracu vorbeşte în loc să danseze şi să se dezbrace? – şi cam aveţi dreptate! Însă, cu părere de rău, vă anunţ că nu veţi avea parte de niciun dans în această seară, iar hainele nu am să mi le dau jos. Ah, iar înainte să plecaţi înjurându-mă, lăsaţi-mă să vă explic măcar de ce!

Mi se pare că v-am arătat prea mult din ce am şi prea puţin din ce nu am. De aceea, astă-seară îmi voi dezbrăca sufletul şi... citeste mai mult