Comedia neagră "Get Out" ar putea avea o continuare, conform producătorului Jason Blum care a declarat pentru publicaţia Variety că regizorul şi scenaristul Jordan Peele se gândeşte serios să continue acţiunea din primul film ce a fost recompensat cu Oscar, informează vineri Indiewire.com.

Întrebat dacă ar produce şi "Get Out 2", Blum a răspuns afirmativ, fără nicio ezitare, atât timp cât Jordan Peele se va implica în proiect. El a precizat că Peele "flirtează deja cu ideea unui sequel".

"Dacă Jordan vrea să facă un sequel, aş accepta într-o secundă, dar trebuie (ca iniţiativa) să vină de la Jordan Peele. Cred că deja flirtează cu această... citeste mai mult