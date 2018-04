Sfanta si Marea Joi este o zi foarte importanta in istoria mantuirii, Biserica rememoreaza in aceasta zi: spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina Domneasca la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si prinderea Domnului de catre cei ce voiau sa-l ucida.

In aceasta zi, Biserica a hotarat citirea celor 12 Evanghelii la slujba deniei. Joia sfanta incepe cu amintirea faptului ca Mantuitorul Iisus a spalat, in semn de smerenie picioarele apostolilor Sai. De asemenea, tot astazi la ultima sa cina cu apostolii, numita si Cina cea de Taina a sarbatorit si...