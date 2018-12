Joi vom afla ultimele echipe care vor juca in primavara Europa League

Pana acum se cunosc jumatate dintre echipele care vor juca in faza eliminatorie a Uefa Europa League. Dupa cinci meciuri disputate in grupele competitiei, si-au asigurat prezenta in sezonul de primavara Zenith Sankt Petersburg, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Arsenal Londra, Sporting Lisabona, Betis Sevilla, Frankfurt, Lazio, Dinamo Kiev si Chelsea. De pe pozitia a treia din Grupele Champions League s-au calificat Club Brugge, Benfica Lisabona si Valencia.

