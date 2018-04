După două seri de Champions League ne așteaptă o seară aglomerată și intensă în Europa League.

Joi, de la ora 22:05, începe manșa tur a sferturilor de finală. O fază în care au rămas opt echipe din opt țări diferite: Anglia, Rusia, Spania, Portugalia, Italia, Austria, Germania, Franța.

Program și televizări:

• Arsenal – ȚSKA Moscova (Pro X, Telekom 3)

• Atl. Madrid – Sporting (Look TV, Telekom 1)

• Lazio – Salzburg (Look Plus, Telekom 2)

• RB Leipzig – Marseille (Telekom 4)

