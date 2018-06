Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 bate cu putere la ușă. Joi, de la ora 18:00, țara gazdă și Arabia Saudită vor da startul celei de-a 21-a ediții a Cupei Mondiale. Am văzut până acum loturile celor 32 de echipe, am văzut predicțiile, am văzut...