John Higgins și Ken Doherty vin în 2016 la Cluj-Napoca în cadrul Betfair Romania Snooker Days pentru a susține un meci demonstrativ. Confruntarea dintre The Wizard of Wishaw și Crafty Ken are loc pe 4 martie, la Sala Sporturilor Horia Demian....

Amosnews, 15 Ianuarie 2016