Antrenorul suedez Per Johansson, care o conduce pe CSM Bucureşti la al doilea Final Four consecutiv din Liga Campionilor la handbal feminin, speră că va remedia toate problemele până la ora meciului cu Gyor ETO şi jucătoarele vor evolua la cel mai bun potenţial la Budapesta.

Tehnicianul a preluat echipa în martie, exact ca în urmă cu un an, înlocuind-o acum pe daneza Helle Thomsen. CSM a avut o prestaţie de referinţă în meciul tur cu Metz (34-21), dar a făcut un meci slab în Franţa (20-27), urmat de alte prestaţii oscilante în campionat. „Când am ajuns aici, clubul era în dificultate, iar echipa nu performa prea bine. Primele zece zile au fost un succes pentru noi, am jucat... citeste mai mult

