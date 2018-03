Pîrtia de schi „Icoana” din Cavnic a găzduit, zilele trecute, cea de-a XVIII-a ediţie a Jocurilor Speciale de Iarnă. La manifestarea organizată de Fundaţia Hope and Homes for Children România şi susţinută de Bridges for New Beginnings SUA au participat peste 130 de copii şi tineri cu nevoi speciale din serviciile de protecţie a copilului aparţinînd Fundaţiei ASSOC, Asociaţia Esperando, în speţă Centrul de zi Luchian. La ediţia din acest an participanţii s-au întrecut la şapte probe: fotbal, şotron pe zăpadă, paraşută, popice, trasul frînghiei, cea de ştafetă sau cea de săniuţe. Şi cum la o astfel de... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Graiul Maramuresului in