Zeci de copii cu nevoi speciale, părinţi şi cadre didactice au fost implicaţi, la sfârşitul lunii martie, în campania “I am here for you”, desfăşurată la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava. Prin aceste activităţi a fost marcată Ziua...

Monitorul de Suceava, 7 Aprilie 2016