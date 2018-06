Jocul The Crew 2 este Game Ready

NVIDIA a lansat driverul Game Ready pentru jocul The Crew 2.

Driverele NVIDIA Game Ready sunt disponibile în ziua lansării sau înainte de lansare și au rolul de a le oferi gamerilor GeForce cea mai bună experiență. Inginerii NVIDIA lucrează până în ultima clipă pentru a optimiza performanța și gameplay-ul. Ca o atestare suplimentară a calității, fiecare driver Game Ready are certificare WHQL de Microsoft.

La achiziția GeForce, utilizatorii primesc The Crew 2 PC Standard Edition

Bundle-ul „Join the Crew” este în continuare disponibil. Gamerii care achiziționează o placă grafică GeForce GTX 1080 Ti sau GeForce GTX 1080, un BattleBox desktop PC sau un laptop vor primi gratuit jocul The... citeste mai mult

azi, 19:10 in IT&C, Vizualizari: 36 , Sursa: Agora in