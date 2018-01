Jocul Far Cry 4, gratuit la abonamentul PlayStation Plus de 12 luni

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) anunță o nouă ofertă prin care jucătorii fără un abonament PlayStation Plus activ pot primi o copie digitală gratuită a jocului Far Cry 4 la achiziționarea unei subscripții anuale de pe PlayStation Store (269 lei)[i].

Oferta este disponibilă pe PlayStation Store până luni, 12 februarie, la ora 12:00.

Jucătorii care vor achiziționa abonamentul PlayStation Plus vor primi automat în librărie o copie digitală a ediției standard pentru jocul Far Cry 4 ce... citeste mai mult

