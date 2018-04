Joburile in HR printre cele mai cautate la targul de cariera Angajatori de TOP Virtual 6000 de oportunitati de cariera pana duminica, 22 aprilie National, 18 aprilie 2018 Saptamana aceasta, pana pe 22 aprilie 2018, are loc cea de-a 11- a editie a targului de joburi Angajatori de TOP Virtual, un proiect de recrutare online care reuneste 140 de angajatori si 6000 de oportunitati de cariera.

Joburi in IT&C, Customer Support, Inginerie, Finance&Banking, Audit si Consultanta, Retail, HR, Servicii&BPO sunt disponibile pe platforma evenimentului, pe... citeste mai mult