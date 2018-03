Decathlon Pitești are două posturi vacante: unul de manager de departament și altul de asistent vânzări.

În privința primului post, candidatul ideal ar trebui să se regăsească în următoarea descriere:

-esti o persoana dinamica, plina de vitalitate, care insufla energie tuturor celor din jur;

-esti o persoana responsabila;

-esti o persoana care investeste in dezvoltarea celor din jur si motiveaza echipele catre obtinerea rezultatelor stabilite;

-împărtăşesti in fiecare zi pasiunea ta pentru sport celorlalti;

-esti un bun... citeste mai mult

