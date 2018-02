Patinatorul chinez Wu Dajing este noul deţinător al recordului mondial la patinaj viteză. Sportivul asiatic a câştigat, joi, calificările pentru finala Olimpică la 500 de metri masculin cu timpul de 39.800 secunde.

Timpul scos de Wu a fost cu 0.137 secunde mai mic decât precedentul record mondial, stabilit de americanul John Celski la Calgary in 2012.

Wu Dajing's path to a world record and the gold medal at #PyeongChang2018 (video: CCTV) pic.twitter.com/Y5ELsyzCMm

