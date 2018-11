"În Codul muncii există o reglementare a unui salariu minim pe economie. Guvernul a modificat prin ordonanţă de urgenţă această reglementare şi a spus că există posibilitatea mai multor salarii minime pe economie. Dar putem spune că mărirea salariului minim pe economie în mod diferenţiat nu este posibilă pentru că încalcă principiul statutar din Codul muncii care spune că la muncă egală plată egală. Putem avea o persoană cu 14 ani de vechime cu un salariu de 2.090 de lei şi o persoană care are cu un an mai multă vechime care are un salariu mai mare... citeste mai mult