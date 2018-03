Divizia de produse pentru consu­ma­tori a Huawei, care gestionează vân­zările de telefoane, de ta­blete şi de gadge­turi pur­tabile (brăţări, ceasuri in­te­­ligente etc.) ale gigan­tu­lui chinez, şi-a bugetat pen­tru acest an o creştere a cifrei de afaceri de 40-50%, într-un ritm chiar şi mai rapid decât anul tre­cut, când rulajul a urcat cu 30%, la 130 mil. euro. „Pentru acest an, ne-am bugetat o nouă creştere puternică, de circa 40-50%, iar după performanţa bu­nă a primelor luni din an cred că ţinta noas­tră este reali­za­bi­lă“, a de­cla­rat pentru ZF Zachary Jianglinchao, coun­­try mana­ger al Huawei Consu­mer... citeste mai mult

