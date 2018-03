Cântăreaţa britanică Jessie J va susţine un concert la ediţia din acest an a festivalului Electric Castle din România, care va avea loc în perioada 18 - 22 iulie, a anunţat joi Press Association.

Artista britanică va avea statutul de cap de afiş în cadrul acestui eveniment, organizat în proximitatea unui castel transilvănean ce datează din secolul al XV-lea.

Potrivit jurnaliştilor de la PA, Jessie J, în vârstă de 29 de ani, va interpreta în acel concert unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul ei, precum "Domino", "Price Tag" şi "Do It Like A Dude".

Fanii speră să asculte şi unele piese de pe noul album al cântăreţei,... citeste mai mult