Jennifer Lopez si Trey Songz au o piesa impreuna, iar What You Mean to Me ne aduce aminte de baladele anilor 90. Trackul se regaseste pe albumul Findin Neverland, ce va aparea la inceputul lunii iunie. Video By Singersroom.com

Ziua de Constanta, 30 Mai 2015