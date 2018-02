Jennifer Aniston va ramane, din nou, singura!

Actorii Jennifer Aniston şi Justin Theroux se despart după doi ani de căsnicie. Vestea a fost anuntata de cei doi, într-un comunicat comun.



Jennifer si Justin, care locuiesc în cartierul multimilionarilor Bel Air din Los Angeles, s-au întâlnit în 2008, relatia lor incepand in 2011. Un an mai tarziu, cei doi s-au logodit şi s-au căsătorit în august 2015.

"Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis să ne anunţăm separarea", a precizat cuplul în comunicatul preluat de presa international. Potrivit textului, a fost o "decizie comună luată cu dragoste la sfârşitul anului trecut". "Suntem doi foarte buni prieteni care am decis să... citeste mai mult