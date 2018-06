Jeep a anunțat recent lansarea a 4 modele noi în acest an pe piața europeană, cu scopul să-și îmbunătățească vânzările după un 2017 mai puțin reușit. Mai exact, Jeep a livrat anul trecut un total de 107.569 de mașini în Europa, mult sub așteptările oficialilor companiei.

Pentru acest an, constructorul vrea să-și îmbunătățească vânzările cu ajutorul a patru noi modele, unde au inclus Compass, variante revizuite pentru Cherokee și Renegade în această vară și noul Wrangler spre sfârșitul anului.

