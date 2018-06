Jazz in the Park la Cluj-Napoca

Fondatorul proiectului Buena Vista Social Club va deschide în acest an festivalul Jazz in the Park de la Cluj. Concertul va avea loc joi, 21 iunie, la Opera Maghiară.

Spectacolele continuă până în 27 iunie în 7 locuri de desfășurare. În primul weekend de festival, între 22 și 24 iunie, are loc Concursul Internațional Jazz in the Park, pe malul Someșului. Ziua de luni, 25 iunie este dedicată concertului MUSEcology, iar de la ora 17:30 vor avea loc concerte pe bulevardul Eroilor și în fața Casei Matei Corvin.

Marți, 26 iunie descoperim Pata Rât prin... citeste mai mult

