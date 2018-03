Jay-Z il detroneaza pe P. Diddy in topul celor mai bogati solisti hip-hop din lume Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters.

