Majoritatea alegătorilor din regiunea japoneză subtropicală Okinawa au votat duminică, în cadrul unui referendum, împotriva unei controversate relocări a unei baze militare americane, potrivit sondajelor la ieşirea din secţiile de votare, relatează AFP.

Fără să indice un procentaj precis, media japoneze, inclusiv NHK şi agenţia de presă Kyodo, au relatat că opozanţii faţă de mutarea bazei Corpului de puşcaşi marini americani din Futenma, dintr-o zonă dens populată a Okinawei unde se află acum, către un loc izolat, în parte înconjurat de mare, au câştigat referendumul.

Acest vot privind proiectul susţinut de guvernele japonez şi american nu are însă valoare legală.

