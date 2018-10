Dispozitivul are doar 9 centrimetri lungime şi poate încăpea cu uşurinţă într-un portofel.

Mulţi utilizatori sunt nemulţumiţi de modelele noi de telefoane inteligente, care de la an la an devin tot mai mari şi dificil de mânuit.

Dispozitivul are puţine funcţii de bază, dar bateria ţine foarte mult.

Telefonul urmează să fie lansat la finalul lunii noiembrie.

