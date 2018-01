Japonezii au invatat o masina sa citeasca gandurile!

Oamenii de stiinta japonezi au creat o inteleligenta artificiala, capabila sa recunoasca gandurile omului si sa le vizualizeze, scrie publica The Next Web.



Dispozitivul a fost prezentat de specialistii laboratorului de cercetare ATR. Inteligenta artificiala capteaza undele emise de creier si reproduce pe un ecran ceea ce vede omul.

Cercetarile au durat 10 luni si au presupus inclusiv cateva sedinte de testare. In cadrul acestora, voluntarii au fost rugati sa se gandeasca timp de cateva minute la fotografia care le-a fost prezentata.

Inteligenta artificiala a captat impulsurile generate in creierul uman de aceasta activitate si... citeste mai mult