Janet Jackson şi legendarele formaţii britanice Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie şi Deff Lepard au intrat împreună, vineri, în 'Rock and Roll Hall of Fame', celebrul panteon al muzicii rock, transmite sâmbătă AFP.

Legenda americană a folk-rock-ului Stevie Nicks, care va împlini în luna mai 71 de ani, a devenit prima femeie artist ce a fost consacrată de două ori de celebrul templu al muzicii pop-rock din Cleveland (Ohio), după ce a pătruns pentru prima oară în Hall of Fame în calitate de membră a trupei Fleetwood Mac.

