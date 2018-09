Jandarmii constănţeni au participat şi în acest an la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”, informează Gruparea de Jandarmi Mobilă „TOMIS” Constanţa.



Încă din anul 2010, jandarmii constanțeni sunt prezenți la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”.

În acest an, 50 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile s-au alăturat campaniei, au participat sâmbătă, 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.15-11.00 și au strâns deşeuri în 15 de saci cu capacitatea de 200 kg, din care șapte saci s-au umplut... citeste mai mult