Organizatorii Cerbului de Aur Braşov au anunţat şi artiștii din străinătate care vor susţine recitaluri la Braşov.

Astfel, pe scena festivalului va urca, în 31 august 2018, britanicul James Blunt, cunoscut pentru hit-uri precum „You're Beautiful” sau „Goodbye My Lover” sau „This Is The Life”.

Un concert special va avea şi solista din Scoţia Amy Macdonald (care va susţine un concert în 30 august 2018). În data de 1 septembrie 2018, cap de afiş va fi celebrul violonist şi compozitor Edvin Marton,... citeste mai mult

acum 36 min. in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: Brasovul tau in