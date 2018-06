Cine este Laurentiu Mironescu? Secretarul general al MAI Laurentiu Mironescu, fost deputat PDL in perioada 2004-2008, cu o cariera indelungata in transporturi navale, are cinci terenuri, la Constanta, Eforie, Ovidiu si in judetul Prahova, precum si un...

9am, 23 Mai 2011