I-Pace este primul SUV 100% electric disponibil și pe piața din România. Conform reprezentaților constructorului britanic, în următorii ani am putea vedea mai multe versiuni speciale dezvoltate de divizia Special Vehicle Operations (SVO). Aflat în cadrul Salonului Auto de la New York, Hanno Kirner, directorul diviziei SVO, spune că oficialii constructorului britanic au început procesul de evaluare.

"Nu am făcut niciun angajament, dar am demarat procesul de evaluare. Există o serie de elemente pe care le...

