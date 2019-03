I-Pace este Mașina Anului 2019 în Europa. Într-un eveniment care a avut loc la Geneva, în preziua deschiderii primului salon auto european, jurnaliștii care fac parte din juriul European Car of the Year i-au acordat SUV-ului electric I-Pace cel mai râvnit trofeu de acest tip din Europa. Jaguar I-Pace a primit în total 250 de puncte în urma votului reprezentanților media. La egalitate cu modelul producătorului britanic a fost și sportivul Alpine A110. În urma acestui rezultat, jurnaliștii care au făcut parte din juriul European Car of the Year au votat încă o dată favoritul, însă de această dată au putut alege doar dintre cele două modele amintite mai... citeste mai mult

acum 25 min. in Auto, Vizualizari: 14 , Sursa: Automarket in