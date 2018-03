expune o versiune specială a lui F-Type SVR în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Modelul producătorului britanic a primit o serie de "skin-uri" inspirate din motorsport și dezvoltate de divizia Special Vehicle Operations (SVO) sub atenta îndrumare a lui Ian Callum, directorul de design Jaguar. Conform reprezentanților Jaguar, aceste "skin-uri" sunt gratuite și pot fi comandate sub denumirea de "Graphic Pack". Conturul grilei, aripile față, zona inferioară a capotei, carcasele oglinzilor, pragurile laterale și aripioarele eleronului sunt vopsite în nuanțe speciale. În plus, anumite... citeste mai mult

