Jaguar a prins gustul editiilor speciale: Project 9 va fi produs intr-un numar limitat de unitati cu ajutorul diviziei Special Vehicle Operations Jaguar a prins gustul editiilor limitate si are in plan un nou proiect special. Project 9 este numele acestuia si va fi dezvoltat de divizia Special Vehicle Operations. Pana in acest moment, britanicii nu au ales modelul pe care il vor transforma intr-un vehicul asamblat intr-un numar limitat de exemplare.

Mai multe despre jaguar, produs, automarket.ro Foto: automarket.ro

azi, 00:48 in Auto, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in