Jaf la drumul mare in Braila

Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale i-au identificat pe doi braileni, cu varste de 24, respectiv 54 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de talharie.

In fapt, la data de 26.11.2018, in timp ce un brailean, in varsta de 66 de ani, se afla in spatele unui supermarket din Braila, acestia l-ar fi deposedat, prin violenta, de telefonul mobil si suma de 30 de lei.

Politistii au depistat-o, pe raza municipiului, pe tanara, in varsta de 24 de ani, aceasta fiind condusa la sediul Politiei, in vederea continuarii cercetarilor.

