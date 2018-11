MISS&MISTER… Bobocii de la “Anghel Ruginã” vor sã cucereascã Vasluiul cu o productie spaniolã: La Casa de Papel, unul dintre cele mai urmãrite seriale de pe Netflix, construit în dulcele stil clasic al genului “heist movie” (film despre jafuri). Nu, stati linistiti, bobocii nu vor pune în scenã niciun jaf, ci doar s-au inspirat putin din film. “Nu am luat povestea, ci doar costumele si ideea de relatie de prietenie dintre personaje. Am adaptat la situatia noastrã, astfel încât sã fie ceva despre scoalã”, au explicat organizatorii. Sub aceste auspicii se va desfãsura, pe 7 decembrie, Balul... citeste mai mult