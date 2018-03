Fanii The Motans se vor bucura de o nouă surpriză, după lansarea recentă a primului album, „My Gorgeous Drama Queens”. Cu multe simboluri personale, după cum spune Denis Roabeș, care se regăsesc atât în versuri, cât și în imaginea videoclipului, The Motans lansează single-ul „Jackpot”, împreună cu videoclipul piesei, produs de Loops Production pentru Global Records.

The Motans – Jackpot

https://www.youtube.com/watch?v=FvR0PUXKhrg

„Jackpot e o piesă care vorbește de la sine. Am ascuns în ea foarte multe simboluri cu caracter personal, dar, cu toate astea, cred că va ajunge la sufletele ascultătorilor. La producție s-a lucrat împreună cu Marcel Botezan și... citeste mai mult