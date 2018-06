Scriitoarea J. K. Rowling, autoarea romanelor din seria „Harry Potter”, va publica la sfârşitul acestui an un nou volum poliţist sub pseudonimul Robert Galbraith, intitulat „Lethal White”, informează contactmusic.com.

Noul volum va face parte din seria „Cormoran Strike”, care mai include cărţile „Career of Evil” (2013), „The Silkworm” (2014) şi „The Cuckoo’s Calling” (2015) şi îi prezintă pe detectivul privat Strike şi asistenta sa Robin Ellacott dezlegând o serie de crime.

Informaţia a fost confirmată pe platforma de socializare online Twitter de J. K. Rowling.

