In fiecare an, in prima vinere dupa Pasti, in Vinerea Luminata, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. In aceasta zi, credinciosii cinstesc un praznic imparatesc inchinat Maicii Domnului. Izvorul Tamaduirii - Istoricul sarbatorii...

Reporterul, 17 Aprilie 2015