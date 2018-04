An de an, în prima vineri de după Paşte, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Creştinii prezenţi la sfintele lăcaşe de cult vor lua parte la slujba de sfinţire a apei, cunoscută şi sub denumirea de Agheasma Mică.

Mîine, 13 aprilie 2018, este aşteptată lume multă la Mănăstirea Chiuzbaia, lîngă oraşul Baia Sprie, unde stareţul Varlaam Coroian s-a pregătit pentru acest eveniment. Sfânta Liturghie, oficiată de 10 preoţi din împrejurimi, va începe la ora 10. Construcţia a fost extinsă an de an, astfel că s-a conturat un... citeste mai mult