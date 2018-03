Ixia da startul programului de internship Network Your Knowledge @ Ixia

Ixia, parte a Keysight și unul dintre cei mai mari importanți furnizori de soluții de testare, vizibilitate și securitate pentru rețele, anunță lansarea unei noi ediții a programului de internship Network your knowledge @Ixia .

Un program foarte apreciat printre studenții din România pentru calitatea și nivelul de inovare al proiectelor la care lucrează, acesta se află deja la a zecea ediție, are disponibile 27 de poziții, iar studenții vor putea alege din 40 de proiecte de Security & Access, Virtualization / Cloud, Artificial Intelligence, New market segments / NPI sau rețele 5G. Pe lângă stagiul de internship, studenții pot opta și pentru școlile de vară cu durata... citeste mai mult