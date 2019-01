Ivanov este optimist

Selecţionerul echipei feminine de volei a României, bulgarul Nikolai Ivanov, rămâne optimist în privinţa calificării la Campionatul European din 2019, în ciuda înfrângerii cu Spaniei, 3-2, la Alexandria, în penultimul meci din Grupa F.

Ivanov pune înfrângerea tricolorelor pe baza erorilor la serviciu. Acesta a sesizat şi probleme pe faza de atac, dar îşi păstrează optimismul pentru meciul din ultima etapă, împotriva Bosniei. „Îmi pare rău pentru spectatori, pentru că astăzi atmosfera a fost foarte frumoasă. Am încercat să câştigăm, am luptat până la ultimul punct, am pierdut tie-breakul la doar 2 puncte... citeste mai mult

