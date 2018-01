Ivan: Membrii CExN sa ii ceara, in sedinta de maine, demisia lui Dragnea din fruntea PSD Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca, in sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar.

Social Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a... citeste mai mult

