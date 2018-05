Ivan, de la Krasnodar la Slavia Praga

Considerat o mare sperență a fotbalului autohton, Andrei Ivan (21 de ani) s-a transferat în toamnă în Rusia, la Krasnodar. Dar Ivan a convins așa că a jucat doar 82 de minute în 9 luni.

Pentru că are un salariu consistent, 360.000 euro pe an, Krasnodar a decis să-l împrumute pe Ivan la o echipă dintr-un alt campionat, mai slab cotat. Mai exact în Cehia, la Slavia Praga, echipa care a terminat pe 2 în campionat şi va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Ivan, care are o cotă de 1,8 milioane de euro, a jucat de 6 ori pentru prima reprezentativă a... citeste mai mult