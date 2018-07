Preşedintele CFR-ului a explicat cum s-a ajuns la alegerea lui Toni Conceicao. Acesta spune că şi Ioan Andone era pe listă. “Am luat decizia numirii fostului antrenor şi prietenului nostru, Toni Conceicao. Este un antrenor cu care am obţinut performanţă. S-au obţinut 2 cupe şi o supercupă cu el. Am avut o listă cu 5 antrenori şi am toţi ajuns la concluzia că Toni Conceicao este cel mai potrivit, pentru că el cunoaşte campionatul, echipa, cunoaşte clubul şi toată lumea va fi alături de el. Piţurcă nu a fost pe listă, Andone da”, a... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 77 , Sursa: Pro Sport in