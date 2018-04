Luni, 23 Aprilie, 09:10

CFR Cluj a terminat la egalitate meciul cu Poli Iași, 1-1, și a ratat șansa de o egala pe FCSB la numărul de puncte. Echipa roș-albastră are 42 de puncte, iar clujenii au 40.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre echipa sa și despre duelul decisiv cu FCSB, care va avea loc duminică, ora 20:45.

"Indiferent de rezultatul cu Poli Iași, noi trebuie să batem Steaua. Dacă vrem să luăm campionatul şi să merităm, trebuie să batem Steaua. Am încredere în jucători şi în Dan Petrescu. Va fi un meci foarte greu, dar cred că avem o echipă valoroasă care poate să bată pe oricine.

